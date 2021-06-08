Survivor dokunulmazlık oyunları heyecanlı anlara sahne oluyor. Acun Ilıcalı, bundan sonra hızlı elemelerin yapılacağını açıklamıştı. Tüm yarışmacılar dokunulmazlığı almak için kıyasıya rekabet etti. Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu?

BİRİNCİ TUR

Aleyna Ayşe: Kazanan Ayşe

Steven İsmail: İsmail

Poyraz Batuhan: Poyraz

Berkay Dora: Berkay

İKİNCİ TUR

Berkay ve Poyraz: Berkay

İsmail ve Ayşe: İsmail

Berkay ve İsmail finalde karşılaştı.

FİNAL

Dokunulmazlığı alan isim: İsmail

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

İsmail eleme adayı olarak Ayşe'nin ismini verdi.

Survivor eleme adayları: Aleyna, Steven ve Ayşe