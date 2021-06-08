Survivor dokunulmazlık oyunları heyecanlı anlara sahne oluyor. Acun Ilıcalı, bundan sonra hızlı elemelerin yapılacağını açıklamıştı. Tüm yarışmacılar dokunulmazlığı almak için kıyasıya rekabet etti. Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu?
BİRİNCİ TUR
Aleyna Ayşe: Kazanan Ayşe
Steven İsmail: İsmail
Poyraz Batuhan: Poyraz
Berkay Dora: Berkay
İKİNCİ TUR
Berkay ve Poyraz: Berkay
İsmail ve Ayşe: İsmail
Berkay ve İsmail finalde karşılaştı.
FİNAL
Dokunulmazlığı alan isim: İsmail
SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
İsmail eleme adayı olarak Ayşe'nin ismini verdi.
Survivor eleme adayları: Aleyna, Steven ve Ayşe
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