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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor 2021'de son 3 dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Üç eleme adayı belirlenecek ve bu hafta bir kişi elenecek. Geriye 4 yarışmacı kalacak. İsmail Balaban, sembol oyununu kazanarak yarı finali garantiledi. Peki Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor 2021'de en kritik haftaya girildi. Final için geri sayım başladı. Bu hafta bir kişi daha elenecek. Böylece 4 kişi yarı finale gidecek. İsmail Balaban yarı final koltuğunu garantiledi. Geriye kalan yarışmacılar Aleyna, Ayşe, İsmail, Berkay ve Poyraz oldu. Geçen hafta Dora elenmişti.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor dokunulmazlık oyununda finalde Aleyna ve İsmail karşılaştı.

Kazanan isim Aleyna oldu.

SURVİVOR BİRİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Aleyna eleme adayı olarak Ayşe'nin ismini verdi.

Birinci gitme adayı: Ayşe.

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