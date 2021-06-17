Survivor 2021'de dokunulmazlık oyunları nefes kesti. Son bölümde ada konseyinde Ayşe Yüksel, yarışmanın başından beri İsmail Balaban'ın zaman zaman kiloları ile ilgili şakalar yaptığını ve bu durumdan rahatsızlık duyduğunu söyledi. İsmail Balaban, özür diledi ancak gerginlik bitmedi. Ayşe Yüksel, Survivor tarihinin en çok kazanan yarışmacılarından biri oldu.
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
BİRİNCİ TUR
Dora İsmail: İsmail kazandı
Aleyna Poyraz: Poyraz kazandı
İKİNCİ TUR
İsmail Berkay: Berkay kazandı
Aleyna Ayşe: Ayşe kazandı
FİNAL
Finalde Ayşe ve Berkay karşılaştı. Dokunulmazlığı alan isim Ayşe oldu.
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Dokunulmazlığı alan Ayşe eleme adayı olarak İsmail Balaban'ın ismini verdi.
SURVİVOR ELEME ADAYLARI: Aleyna, Dora ve İsmail Balaban
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