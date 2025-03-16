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        Haberler Bilgi Magazin Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor kim elendi, kim gitti? 16 Mart Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor kim elendi, kim gitti?

        Survivor'da eleme gecesi... Survivor eleme düellosu ile haftanın 1. dokunulmazlık oyunu ile gündemdeki yerini aldı. 16 Mart akşamı dokunulmazlık oyunu kazananı merak konusu oldu. Peki, 16 Mart Pazar kim elendi, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? İşte Survivor son bölümde yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2025 - 18:25 Güncelleme: 16.03.2025 - 23:38
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        Survivor'da dokunulmazlık ve düello heyecanı... Erkekler haftasında 1. dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Eleme düellosunda ise Elif ve Asena arasında kıyasıya bir yarış ekranlara geldi. Peki, Survivor kim elendi, haftanın 1. dokunulmazlık oyununu kim kazandı ve eleme adayı kim oldu? İşte Survivor'da son gelişmeler...

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        SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        Elif,

        Asena.

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        SURVİVOR KİM ELENDİ?

        Elenen isim Elif oldu.

        4

        SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım açıklandığında haberimize eklenecektir.

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        SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

        Survivor'da ödül oyununu All Star takımı kazandı.

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