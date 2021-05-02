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Survivor Dora kaç yaşında? Survivor Dora kimdir, ne iş yapıyor?

Survivor Dora, Gönüllüler takımında yarışıyor. Sürekli tartışmalarla ön planda yer alan Dora, parkurlardaki performansını yükseltti. Son bölümde dizinden sakatlık yaşayan Dora'nın özel hayatı merak ediliyor. Survivor Dora kaç yaşında? Survivor Dora kimdir, ne iş yapıyor? İşte detaylar...

Survivor Dora kaç yaşında? Survivor Dora kimdir, ne iş yapıyor?

Survivor Dora, son bölümde Batuhan ve İsmail ile gerginlik yaşadı. Kendi takımında da Aleyna Çalışkan ve Kalaycıoğlu ile sık sık polemiğe giriyor. İşte Uğurtan Dora hakkında merak edilenler...

SURVİVOR DORA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

7 Kasım 1984 İstanbul Şişli doğumlu. Saint Benoit Fransız ve Sakıp Sabancı Anadolu Lisesini tamamladıktan sonra İzmir’deki Dokuz Eylül Üniversitesi’nin lisans bölümünü kazandı.

Çeşitli spor dallarıyla ilgilenen Uğurtan Dora’nın sutopu, jimnastik, kürek, basketbol, ve fitness gibi birçok farklı dalda deneyimi bulunuyor. Lisanslı basketbol geçmişi olan Uğurtan Dora, aynı zamanda Fas, Cezayir, Tunus ve İran’da IMMİB ticaret heyeti ve bakanlar kurulu adına tercümanlık yaptı.

2013-2018 yıllarında özel bir firmada yöneticilik görevini üstlenen Uğurtan Dora’nın oyunculuk deneyimi de var. Uğurtan Dora, bu zamana kadar 50’dan fazla reklamda rol almıştı.

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