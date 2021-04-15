Çekimleri Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleşen Survivor 2021 izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Survivor Gönüllüler takımı yarışmacılarından Uğurtan Dora araştırılıyor. Haftada beş gün televizyon ekranlarında seyirciyle buluşan Survivor 2021 oyuncuları merak ediliyor. Survivor Uğurtan Dora kimdir?

DORA CEZA ALACAK MI?

Acun Ilıcalı yeni bölümde Survivor Dora’ya uyarıda bulundu. Ilıcalı, ‘Dora oyun alanındaki bir yemeği temin ederken yakalandı.’ Dedi. Dora’nın, ‘Yaklaşık on dakikadan fazla orda beklemem söylendi.’ cevabına Ilıcalı’nın yanıtı, ‘Bakıyorum orda yani seni bekletenler suçluya dönecek olay yavaş yavaş.’ oldu.

SURVİVOR YARIŞMACISI DORA KİMDİR?

Gönüllüler takımı yarışmacısı 7 Kasım 1984 İstanbul Şişli doğumlu. Saint Benoit Fransız ve Sakıp Sabancı Anadolu Lisesini tamamladıktan sonra İzmir’deki Dokuz Eylül Üniversitesi’nin lisans bölümünü kazandı.

Çeşitli spor dallarıyla ilgilenen Uğurtan Dora’nın sutopu, jimnastik, kürek, basketbol, ve fitness gibi birçok farklı dalda deneyimi bulunuyor. Lisanslı basketbol geçmişi olan Uğurtan Dora, aynı zamanda Fas, Cezayir, Tunus ve İran’da IMMİB ticaret heyeti ve bakanlar kurulu adına tercümanlık yaptı.

2013-2018 yıllarında özel bir firmada yöneticilik görevini üstlenen Uğurtan Dora’nın oyunculuk deneyimi de var. Uğurtan Dora, bu zamana kadar 50’dan fazla reklamda rol almıştı.