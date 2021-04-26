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Survivor eleme adayı kim oldu? 26 Nisan 2021 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor eleme adayı merak ediliyor. Survivor 2021'de tartışmaların ardı arkası kesilmek bilmiyor. Konseyde Sergen ve İsmail arasındaki tartışmalar Acun Ilıcalı'nın araya girmesiyle son buldu. İlk dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımının kazanmasıyla Survivor eleme adayı ilk olarak Gönüllüler'den çıkmıştı. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

Survivor eleme adayı kim oldu? 26 Nisan 2021 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor 2021'de bu hafta birinci dokunulmazlık oyununu Ünlüler kazanmış ve takım oylamasında Aleyna Çalışkan eleme adayı olmuştu. Aleyna Çalışkan, takım arkadaşları tarafından sürekli hedef olması nedeniyle SMS oylarını artırmıştı. SMS birincisi geçen hafta Steven olmuş ve Reşat'ın ismini söylemiş ardından Reşat elenmişti. Bu hafta SMS birincisi kim olacak ve Aleyna Çalışkan'ın karşısına aday olarak kimi çıkaracak merak ediliyor. Peki Survivor ikinci dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

AVANTAJI KİM KAZANDI?

Survivor'da ikinci dokunulmazlık oyunu, avantaj oyunu ile başladı. Bayrak yarışına Ünlülerden İsmail - Melis ve Gönüllülerden Steven - Ayşe ikilisi çıktı. Atışlara önce başlayan İsmail, seçim avantajını Ünlüler takımına getirdi.

SURVİVOR’DA 2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2021’de haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu dün akşam oynandı. Ünlüler takımı ve Gönüllüler takımı, dokunulmazlığın ikinci ayağını kazanmak için parkurda kıyasıya mücadele etti. Ünlüler takımı, ikinci dokunulmazlığı da alarak rakip takımdan bir kişiyi eksiltmeyi garantilemek istiyordu. Gönüllüler takımı ise bu sefer dokunulmazlığı kazanarak karşı takımı da eleme potasına sokmaya çalıştı. İki takım arasında çok çekişmeli ve yüksek tempoda geçecek oyunda tansiyon yükseldi ve bazı tartışmalar çıkacak. Oyunda tüm engelleri aşan yarışmacılar, finalde önce bir puzzle'ı çözdü. Sonrasında iki halk atışını ve bir basket atışını rakibi ile aynı yere atması gerekiyordu. Oyuna Gönüllüler takımı çok iyi başladı ve skoru 5-0 yaptı. Sonrasında Ünlüler ve Gönüllüler takımı ikişer sayı aldı ve böylece skor 7-2 oldu.

Survivor'da müthiş mücadele Ünlüler takımı, inanılmaz dönüşe imza attı. 7-2 geriden gelerek üst üste aldıkları sayılar ile beraberliği sağladı. Heyecanın dorukta olduğu, nefeslerin tutulduğu dokunulmazlık oyununda Gönüllüler, son üç karşılaşmayı alarak skour 10-7 yaptı. Böylece ikinci dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı.

Acun Ilıcalı, dokunulmazlık sembolünü üçte iki yapan Gönüllüler takımından Aleyna Çalışkan'a verdi.

SURVİVOR’DA 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor’da bu akşam oynanacak dokunulmazlık oyunu sonrasında gözler ada konseyine çevrildi. Çeyrek final ve sonrasında finale kalma mücadelesi veren yarışmacılar, dokunulmazlık oyunu için tüm güçlerini kullandı. Verilen mücadele sonrasında kaybeden Ünlüler takımı için ada konseyi toplandı. Konseyde İsmail ile Sergen arasındaki tartışma şiddetlenince Acun Ilıcalı araya girmek zorunda kaldı. Sonra yapılan ada oylamasında ismi yazılanlar İsmail, İlayda, Batuhan idi. Bu isimler arasında adı en çok yazılan İlayda, 2. eleme adayı oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI: Aleyna Çalışkan ve İlayda Şeker

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