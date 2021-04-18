Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? (17 Nisan) Survivor 2021 haftanın ilk eleme adayı..

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayları kim oldu? Şeklindeki sorular Survivor'ın son bölümünde izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İşte detaylar...

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam ödüllerin market ve Türk kahvesi olduğu ödül oyununu Ünlüler takımı kazandı.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da Dokunulmaz oyununda oldukça heyecanlı anlar yaşandı. Kıyasıya mücadelenin verildiği yarışmada, atışlarda sorun yaşayan Gönüllüler, dokunulmaz oyununu kaybetti ve kazanan Ünlüler oldu....

SURVIVOR'DA İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2021'de dokunulmazlık oyununu Gönüller kaybetti. Büyük heyecana sahne olan dokunulmazlık oyunu sonrası konseye gidildi ve Gönüllüler takımı yarışmacıları ilk eleme adayı olarak Dora'yı çıkardı.