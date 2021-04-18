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HaberlerTelevizyonSurvivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? (17 Nisan) Survivor 2021 haftanın ilk eleme adayı..
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Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? (17 Nisan) Survivor 2021 haftanın ilk eleme adayı...

Survivor 2021'de heyecan bu akşam 72. yeni bölümle devam etti. Her geçen gün daha da büyük bir gerilimin yaşandığı Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyunu oynandı ve ardından haftanın ilk eleme adayı belli oldu. Peki Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? (17 Nisan) Survivor 2021 haftanın ilk eleme adayı..

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayları kim oldu? Şeklindeki sorular Survivor'ın son bölümünde izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İşte detaylar...

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam ödüllerin market ve Türk kahvesi olduğu ödül oyununu Ünlüler takımı kazandı.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da Dokunulmaz oyununda oldukça heyecanlı anlar yaşandı. Kıyasıya mücadelenin verildiği yarışmada, atışlarda sorun yaşayan Gönüllüler, dokunulmaz oyununu kaybetti ve kazanan Ünlüler oldu....

SURVIVOR'DA İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2021'de dokunulmazlık oyununu Gönüller kaybetti. Büyük heyecana sahne olan dokunulmazlık oyunu sonrası konseye gidildi ve Gönüllüler takımı yarışmacıları ilk eleme adayı olarak Dora'yı çıkardı.

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