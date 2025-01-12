Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Survivor'da mücadele tam gaz devam ediyor. Survivor'ın yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu ve yaşanan gergin dakikalar ile gündeme geldi. Survivor 2025'te haftanın dokunulmazlık oyunu sonucunda kadınlar haftasında eleme adayı netlik kazanıyor. Peki, Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı 2025? 12 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...
Survivor 2025'te dokunulmazlık oyunu oynandı. Geçtiğimiz hafta üst üste üç dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı. Böylelikle ikinci elenen yarışmacı All Star Ünlüler takımından seçildi. Peki, Survivor kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? TV8 12 Ocak 2025 Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte Survivor son bölümde yaşananlar...
SURVİVOR ALL STAR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
12 Ocak 2025 Pazar akşamı Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan Gönüllüler takımı oldu.
SURVİVOR İLK ELEME ADAYI KİM OLDU 12 OCAK 2025?
Dokunulmazlık oyunu sonrası kaybeden takım bu haftanın ilk eleme adayını seçti. İlk eleme adayı Göksu oldu.
SURVİVOR'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?
Survivor All Star yarışmasında eleme adayı olarak Barış ve Adilhan gösterilmişti. Adaya veda eden ve elenen isim geçen hafta All Star takımından Barış Murat Yağcı oldu.
SURVİVOR KİM ELENDİ 4 OCAK?
Survivor'a veda eden ilk yarışmacı Kübra Avcı oldu.