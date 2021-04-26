Survivor 2021'de bu hafta birinci dokunulmazlık oyununu Ünlüler kazanmış ve takım oylamasında Aleyna Çalışkan eleme adayı olmuştu. Aleyna Çalışkan, takım arkadaşları tarafından sürekli hedef olması nedeniyle SMS oylarını artırmıştı. SMS birincisi geçen hafta Steven olmuş ve Reşat'ın ismini söylemiş ardından Reşat elenmişti. Bu hafta SMS birincisi kim olacak ve Aleyna Çalışkan'ın karşısına aday olarak kimi çıkaracak merak ediliyor. Peki Survivor ikinci dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da bu hafta birinci dokunulmazlık oyununu Ünlüler, ikinci dokunulmazlık oyununu Gönüllüler kazandı.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor birinci eleme adayı Aleyna Çalışkan ikinci eleme adayı İlayda Şeker oldu.

Geçen hafta Ünlüler'de Sergen, Gönüllüler'de Steven SMS birincisi olmuştu.