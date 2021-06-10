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Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor 2021'de 3 dokunulmazlık oyunu oynanacak, 3 eleme adayı belirlenecek ve Pazar akşamı bir kişi yarışmaya veda edecek. Son dokunulmazlık oyununda yarışmacılar parkuru engelleri aşarak rakibinden önce gelip puzzle, küpler ve atıştan oluşan aşamaları hızlıca tamamlamaya çalıştı. Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor 2021'de nefes kesen oyunlar devam ediyor. Son olarak Steven elendi, Acun Ilıcalı hızlı elemelerin yapılacağını açıkladı. Bu hafta ikinci eleme gerçekleşecek. Pazar akşamı bir kişi veda edecek.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

BİRİNCİ TUR

Aleyna Dora eşleşti: Aleyna kazandı

Berkay İsmail eşleşti: Berkay kazandı

Batuhan Ayşe eşleşti: Batuhan kazandı

İKİNCİ TUR

Aleyna Poyraz eşleşti: Poyraz kazandı

Batuhan Berkay eşleşti: Batuhan kazandı

FİNAL

Batuhan ve Poyraz eşleşti. Dokunulmazlığı Poyraz kazandı

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor eleme adayı Batuhan oldu.

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