Survivor 2021'de nefes kesen oyunlar devam ediyor. Son olarak Steven elendi, Acun Ilıcalı hızlı elemelerin yapılacağını açıkladı. Bu hafta ikinci eleme gerçekleşecek. Pazar akşamı bir kişi veda edecek.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

BİRİNCİ TUR

Aleyna Dora eşleşti: Aleyna kazandı

Berkay İsmail eşleşti: Berkay kazandı

Batuhan Ayşe eşleşti: Batuhan kazandı

İKİNCİ TUR

Aleyna Poyraz eşleşti: Poyraz kazandı

Batuhan Berkay eşleşti: Batuhan kazandı

FİNAL

Batuhan ve Poyraz eşleşti. Dokunulmazlığı Poyraz kazandı

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor eleme adayı Batuhan oldu.