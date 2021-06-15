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Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor 2021'de yeni dokunulmazlık oyunu serisi başladı. Birinci dokunulmazlık oyununda zorlu parkurun ardından başarılı atış yapmak için mücadele eden yarışmacılar heyecanlı anlar yaşattı. Geçen hafta Batuhan Karacakaya elendi. Peki Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor'ın son bölümünde Acun Ilıcalı final ile ilgili detayları paylaştı. Acun Ilıcalı "Sembol finali olacak. Sembol finalini kazanan yarışmacımız direk olarak İstanbuldaki koltuğa oturacak. Bu sembol bu sene çok önemli. Sembolü kazanan hem burada elenmekten kurtulacak hem de İstanbula oylamaya çıkmadan geçecek. Survivor'da sakatlık ve ani ayrılma olduğu için sona kaç yarışmacı kalacağı belli olmuyor. Her sene başka bir uygulama yapmak zorunda kalıyoruz. Sembolü alan kişi direk olarak yarı final koltuğuna oturacak." açıklamasında bulundu.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ayşe Aleyna : Ayşe kazandı
Dora Berkay: Dora kazandı

Ayşe Poyraz: Ayşe kazandı
İsmail Dora: İsmail kazandı

Finalde Ayşe ve İsmail karşılaştı. Dokunulmazlığı alan isim İsmail Balaban oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

İsmail Balaban eleme adayı olarak Dora'yı söyledi.

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