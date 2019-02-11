Survivor eleme adayları kimler? sorusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Survivor'da tüm heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Cumartesi günkü ilk dokunulmazlık oyunu Yunanistan takımının galibiyetiyle sonuçlanmıştı. Dün akşamki ikinci dokunulmazlık oyununu ise Türkiye kazandı. Beraberlik durumunda eleme adaylarını belirlemek için üçüncü bir oynandı. İşte Survivor 2019 Türkiye - Yunanistan eleme adayları...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dün akşam Survivor'da beraberlik durumu yaşandığı için üçüncü bir oyun oynandı ve böylece eleme adayları belli oldu. Kıyasıya rekabetin yaşandığı oyunda Türkiye takımı Yunan takımına yenildi. Dokunulmazlık oyununu kaybeden Türkiye takımı eleme adaylarını çıkardı.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Türkiye takımında önce bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Kadın yarışmacılarda bireysel dokunulmazlığın sahibi Sude olurken, erkek yarışmacılarda bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Bora oldu. Akşam yapılan konseydeki oylamada Kader'in ismi ilk eleme adayı olarak yazılırken, Okay ile Atakan diğer eleme adayları oldu.

SURVİVOR 2019'DA YENİ KURAL

Acun Ilıcalı'nın açıkladığı yeni kurala göre, bir takımdaki erkek ya da kadın sayısı karşı cinsin sayısından ikiden fazla olamayacak. Elemeler bu dengeye göre yapılacak. Böylece oyunlardaki kadın - erkek sayısındaki denge bozulmayacak.

SUVİVOR 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI