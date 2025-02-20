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        Haberler Bilgi Magazin Survivor eleme düellosunu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? 20 Şubat 2025 Survivor Mehmet'in rakibi kim oldu?

        Survivor'da düello heyecanı: Survivor eleme düellosunu kim kazandı?

        Survivor'da mücadele tam gaz devam ediyor. Survivor'ın yeni bölümü düello heyecanı ve Batuhan ile Poyraz arasında yaşanan gergin dakikalar ile gündeme geldi. Survivor 2025'te haftanın yeni oyunu sonucunda kaybeden kişi ise eleme adayı olacak. Peki, Survivor eleme düellosunu kim kazandı 2025? 20 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2025 - 19:42 Güncelleme: 20.02.2025 - 22:53
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        Survivor 2025'te yeni düello oyunu oynanıyor. Survivor yeni bölümünde heyecan giderek artıyor. Bilindiği gibi, haftanın son dokunulmazlık oyununu All Star takımı kazanırken, haftanın 4. eleme adayı Yunus Emre Karabacak olmuştu. Peki, Survivor kim kazandı, eleme düellosunda kazanan kim oldu? İşte Survivor son bölümde yaşananlar...

        2

        SURVİVOR'DA DÜELLO HEYECANI

        Survivor 2025'te düello gecesinde ilk etabı Poyraz ve Yunus Emre kazandı. Bu kapsamda, Sedat-Mehmet ile Doğuş ise Efecan mücadele ediyor.

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        SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Survivor'da dokunulmazlık oyununu All Star takımı kazandı.

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        SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Survivor All Star'da haftanın dördüncü eleme adayı Yunus Emre Karabacak oldu.

        5

        SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Survivor All Star'da haftanın 1. eleme adayı Doğuş oldu.

        Survivor All Star'da haftanın 2. eleme adayı Efecan oldu.

        Survivor All Star'da haftanın 3. eleme adayı Poyraz oldu.

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        SURVİVOR KİM ELENDİ 16 ŞUBAT?

        Düello karşılaşmaları sonrası adaya veda eden isim belli oldu. Elenen yarışmacı Serenay Aktaş oldu.

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