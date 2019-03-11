Elpida Meziridou Crossfit, kick boks ve atletizm dallarında spor yaptı. Her türlü durumda sakin ve pozitif olduğunu söyleyen Elpida, kendisini rekabetçi, keyifli ve dinamik görüyor. Peki, Elpida Meziridou kimdir? İşte detaylar...

ELPİDA MEZİRİDOU KİMDİR?

28 yaşında olan Elpida, Kıbrıs'ta yaşıyor. Bir inşaat firmasında satış sonrası yönetici olarak çalışıyor. Crossfit, kick boks ve atletizm dallarında spor yaptı. Her türlü durumda sakin ve pozitif olduğunu söyleyen Elpida, kendisini rekabetçi, keyifli ve dinamik görüyor.