Survivor'da şampiyonun belli olacağı final gecesi için geri sayım devam ediyor. Yayınlanan fragman sonrasında Survivor 2023 final tarihi ve finalin gerçekleştirileceği yer merak konusu oldu. Peki, Survivor 2023 ne zaman bitecek, final bölümü ne zaman? İşte, konuyla ilgili merak edilen bilgiler...