Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmasında zorlu ada şartları içinde, ülkemizi temsil eden yarşmacılardan Hakan Kanık ve kendisinin yaşamı ekran başındakiler tarafından merak ediliyor...

HAKAN KANIK KİMDİR?

Adı Soyadı: Hakan Kanık

Doğum Tarihi: 19.04.1999

Nereli: İstanbul

Burcu: Koç

Kilosu: 84 kg

Boyu: 1,78 m

HAKAN KANIK'IN BİYOGRAFİSİ

17 Haziran 1999 İstanbul doğumlu Hakan Kanık okul hayatına Amerika’da başladı. Sonra Türkiye’ye dönüş yaptı ve basketbolla başladı. Basketbol koçu kendisini atletizme yönlendirdi; ama aşırı zayıflıktan ötürü vücut geliştirme sporuna geçiş yaptı. 15 yaşında ailesinden bağımsız yaşamaya başladı ve yemek yapmaya bu dönemde karar verdi. Üniversitede heykel bölümünü tercih etti; fakat çok mutlu değildi. 1 ay gittikten sonra üniversiteyi bıraktı ve profesyonel aşçılık macerası başladı.