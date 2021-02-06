Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Hanzade Ofluoğlu’nun kim olduğu merak edilen konular arasında yer almaya başladı. Survivor izleyicileri tarafından merak edilen Hanzade Ofluoğlu, Survivor 2021’in iddialı yarışmacıları arasında yer alıyor. İşte Hanzade Ofluoğlu'nun hayatı hakkında bilgiler

SURVIVOR HANZADE OFLUOĞLU KİMDİR?

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Hanzade Ofluoğlu, kendisinden şu sözlerle bahsediyor;

“Merhaba ben Hanzade Ofluoğlu, 1988 İzmir doğumluyum. Liseye kadar İzmir’de okudum. 17 yaşında Koç Üniversitesi’nde okumak için İstanbul’a geldim. Mezun olduktan sonra 5 yıl Acun Medya’da sunuculuk yaptım. Daha sonra spor, hayatımda büyük bir yer kazandı ve 3 yıldır takım sporu olarak flagfootball oynuyorum. 10 yıldır evliyim ve 2 köpek annesiyim. Spor yapmayı ve hayvanları çok seviyorum.”