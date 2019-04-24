Survivor Hikmet ve Yusuf diskalifiye mi oldu? 23 Nisan Survivor ödül oyunu kim kazandı? soruları yarışmanın takipçileri tarafından büyük merak konusu oldu. Survivor'da takım değişikliğinden sonra rekabet iyice artmaya başladı. Emre ile Bora arasında çıkan gerginlik ardından Hikmet ile Yusuf'un kavgası olayları iyice büyüttü. İşte, 23 Nisan Survivor son bölümde yaşananlar...
ATAKAN ÇİLEDEN ÇIKTI
Survivor Türkiye Yunanistan elli dördüncü bölümde oynanan ödül oyununda Sude ve Ria'nın mücadelesinin ardından Bora ile Atakan arasında bir anda tansiyon yükseldi. Bora'nın hareketi sonrası Atakan adeta çileden çıktı...
EMRE İLE BORA ARASINDA GERGİNLİK
Survivor Türkiye Yunanistan elli dördüncü bölümde oynanan ikinci ödül oyununda Emre ile Bora arasında oyun sonrası gerginlik yaşandı. Oyunu kaybeden Bora'nın tepkisini üstüne alınan Emre, Bora'ya tepki gösterdi. İkili arasında tansiyon yükseldi...
DALAKA: ATAKAN'I BORA KONUSUNDA UYARDIM
Survivor Türkiye Yunanistan elli dördüncü bölümde oynanan ödül oyununda yaşanan gerilim ile ilgili konuşan Dalaka, Atakan'ı Bora konusunda uyardığını, karşı takımla bir tartışmaya girmemesi gerektiğini söylediğini belirtti...
SURVIVOR ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?
Survivor 2019’da birleşme partisi sonrası ilk ödül oyunu siyah ve beyaz takım arasında oynandı. Survivor 2019’da ödül oyunu için yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Survivor Türkiye Yunanistan’ın 54. bölümünde yarışmacılar, oyun için ellerinden geleni yaptılar. Ödül oyunu sırasında bazı yarışmacılar arasında tartışma yaşandı.
Ödülü kazanan siyah takım, harika bir iskender yiyerek ödülün keyfini çıkardılar... Yarışmacılar kazandıkları ödülle büyük moral buldular..
SİYAH TAKIM: 10
BEYAZ TAKIM: 7
YUSUF İLE HİKMET DİSKALİFİYE Mİ OLDU?
Survivor Türkiye Yunanistan yarışmasından oyunun son bölümünde sayıyı Hikmet kazanıp sevinirken Yusuf elindeki halkayı Hikmet'in kafasına geçirdi. Hikmet bu duruma sinirlenip elindeki halkayı Yusuf'a fırlatarak boğazını sıktı. Kavgayı ayırmaya çalışan takım arkadaşları Yusuf ile Hikmet'i uzaklaştırdılar.
Yarışmanın sunucusu Acun Ilıcalı, Yusuf ile Hikmet arasındaki kavgaya yönelik karar vereceklerini ve diskalifiye ihtimalinin olduğunu belirtti.
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