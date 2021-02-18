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Survivor İlayda kimdir? HAYATI: İlayda Şeker kaç yaşında, mesleği ne?

Survivor İlayda Şeker merak ediliyor. Ekranların fenomen yarışması Survivor 2021 yayın hayatına tüm hızıyla devam ediyor. Sempatik halleri ve kişiliği ile dikkatleri üzerine çeken İlayda izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Survivor İlayda Şeker kimdir? Survivor İlayda kaç yaşında ve nereli? İşte hayatı...

Survivor İlayda kimdir? HAYATI: İlayda Şeker kaç yaşında, mesleği ne?

Survivor 2021 Ünlülere - Gönüllüler yarışmasının başlamasının ardından yarışmacıları araştırılıyor. Gönüllüler Takımı'nda yer alan İlayda Şeker merak ediliyor. Peki İlayda Şeker kimdir? İlayda Şeker kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

İLAYDA ŞEKER KİMDİR?

İlayda Şeker, 1994 yılında Nevşehir’de dünyaya geldi. 18 yaşına kadar ailesiyle birlikte Nevşehir Ürgüp’te yaşayan Şeker, üniversiteyi kazandıktan sonra şehir değiştirdi. Üniversiteyi Sakarya'da tamamlayan genç yarışmacı, lisansını tamamladıktan sonra İstanbul’da yaşayan dedesinin yanına taşındı. İlayda Şeker, "İnsülinlerinizi hazırlayın, şekerinizi yükseltmeye geliyorum." sözleriyle iddiasını ortaya koydu.

İLAYDA ŞEKER EVLİ Mİ?

İlayda Şeker, renkli bir kişiliği olduğunu ve sporcu kimliği olmadan da bir şey başarabileceğine inanan bir isim olduğunu vurguluyor. Survivor İlayda Şeker, ‘Hiçbir oyun oynanmadan ne kazanılır ne de kaybedilir. Ben bu oyunu kaybetmeye değil, kazanmaya geliyorum' ifadelerini kullanıyor. Öte yandan İlayda Şeker'in özel hayatına dair bilgiler de araştırılan konular içerisinde yer alıyor. Survivor gönüllüler takımı yarışmacısı İlayda Şeker'in evli olmadığı biliniyor.

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