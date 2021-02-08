Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBiyografi
ABONE OL

Survivor İlayda kimdir? İlayda Şeker'in yaşı, mesleği ne? İlayda Şeker hakkında

İlayda Şeker, Survivor 2021 yarışmacıları arasında yer alıyor. Renkli kişiliği ve sempatikliğiyle dikkat çeken İlayda Şeker'in hayatı ve kariyeri hakkında bilgileri sizler için araştırdık. Peki Survivor İlayda kimdir? İlayda Şeker'in yaşı, mesleği ne? İşte İlayda Şeker hakkında...

Survivor İlayda kimdir? İlayda Şeker'in yaşı, mesleği ne? İlayda Şeker hakkında

Survivor'da gönüllüler takımından ünlüler takımına geçen İlayda Şeker'in hayatı hakkında bilgiler merak edilmeye başladı. Renkli kişiliğiyle ve esprili tavırlarıyla dikkat çeken İlayda Şeker'in kim olduğu, yaşı ve evli olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Survivor İlayda kimdir? İlayda Şeker'in yaşı, mesleği ne? İşte detaylar...

SURVIVOR İLAYDA KİMDİR?

Dominik Cumhuriyeti’nde yapılan Survivor'da yarışacak İlayda Şeker, 1994 Nevşehir doğumlu. 18 yaşına kadar Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde ailesiyle yaşayan yarışmacı, Sakarya Üniversitesi’nde okuduktan sonra İstanbul’da yaşayan dedesinin yanına geldi.

İLAYDA ŞEKER'İN MESLEĞİ NE?

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacılarından İlayda Şeker, Survivor öncesi çeşitli uğraştığını belirtiliyor. İlayda Şeker şu anda çalışmadığını ifade etmiştir. Merakla beklenen Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler yeni sezon tanıtımında İlayda Şeker, dikkat çeken bir cümle kuruyor ve "İnsülinleri hazırlayın, şekerinizi yükseltmeye geliyorum" diyor ve Survivor'da iddialı olduğunu belirtiyor.

"OYUN OYNANMADAN NE KAZANILIR NE KAYBEDİLİR"

İlayda Şeker, renkli bir kişiliği olduğunu ve sporcu kimliği olmadan da bir şey başarabileceğine inanan bir isim olduğunu vurguluyor. Survivor İlayda Şeker, ‘Hiçbir oyun oynanmadan ne kazanılır ne de kaybedilir. Ben bu oyunu kaybetmeye değil, kazanmaya geliyorum' ifadelerini kullanıyor. Öte yandan İlayda Şeker'in özel hayatına dair bilgiler de araştırılan konular içerisinde yer alıyor. Survivor gönüllüler takımı yarışmacısı İlayda Şeker'in evli olmadığı biliniyor.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Çağrı Atakan kimdir? Survivor Çağrı nereli ve kaç yaşında? İşte Çağrı Atakan biyografisi ve oynadığı diziler
BİYOGRAFİSurvivor Çağrı Atakan kimdir?
Survivor Barış Özbek kimdir? Barış Özbek biyografi: Barış Özbek nereli, kaç yaşında, futbol kariyeri ne?
BİYOGRAFİSurvivor Barış Özbek kimdir?
Şeyda Aydın kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeyda Aydın hakkında
BİYOGRAFİŞeyda Aydın kimdir?
Survivor 2021 Merve Aydın boyu kaç? Survivor Merve Aydın kimdir, kaç yaşında ve nereli?
BİYOGRAFİSurvivor Merve Aydın kimdir?
Survivor 2021 Melis kimdir? BİYOGRAFİ: Survivor Melis Sezer nereli ve kaç yaşında?
BİYOGRAFİSurvivor Melis kimdir?
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, nereli? Survivor Aleyna yaşı kaç? BİYOGRAFİSİ
BİYOGRAFİSurvivor Aleyna kimdir?
Survivor İsmail Balaban kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor İsmail biyografisi
BİYOGRAFİSurvivor İsmail Balaban kimdir?
Survivor Doğan kimdir? Survivor Doğan Keser nereli ve kaç yaşında? İşte biyografisi
BİYOGRAFİSurvivor Doğan kimdir?
Survivor Çağrı Atakan kimdir? Survivor Çağrı nereli ve kaç yaşında? İşte Çağrı Atakan biyografi
BİYOGRAFİSurvivor Çağrı Atakan kimdir?
Survivor Aleyna Çalışkan kimdir? BİYOGRAFİ: Survivor Aleyna Çalışkan kaç yaşında, ne iş yapıyor?
BİYOGRAFİSurvivor Aleyna Çalışkan kimdir?