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Survivor İlayda Şeker BİYOGRAFİ: Survivor İlayda kaç yaşında ve evli mi?

Survivor İlayda kimdir? Survivor 2020 - 2021 sezonun başlamasıyla birlikte yarışmacılarla ilgili detaylar merak edilip araştırılıyor. Tüm yarışmacılar için olduğu gibi Survivor İlayda ile iligli detaylar da merak eidliyor. Peki, Survivor İlayda Şeker evli mi? İlayda Şeker kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor İlayda ile ilgili detaylar...

Survivor İlayda Şeker BİYOGRAFİ: Survivor İlayda kaç yaşında ve evli mi?

Televizyon ekranlarının sevilen yarışması Survivor 2021 sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri. Survivor 2021'in ilginç yarışmacılarından biri olan İlayda Şeker, Gönüllüler takımından Ünlüler takımına geçmişti. Survivor İlayda Şeker kimdir? İlayda Şeker kaç yaşında? İşte İlayda Şeker hakkında merak edilen detaylar...

İLAYDA ŞEKER KİMDİR?

İlayda Şeker, 1994 yılında Nevşehir’de dünyaya geldi. 18 yaşına kadar ailesiyle birlikte Nevşehir Ürgüp’te yaşayan Şeker, üniversiteyi kazandıktan sonra şehir değiştirdi. Üniversiteyi Sakarya'da tamamlayan genç yarışmacı, lisansını tamamladıktan sonra İstanbul’da yaşayan dedesinin yanına taşındı. İlayda Şeker, "İnsülinlerinizi hazırlayın, şekerinizi yükseltmeye geliyorum." sözleriyle iddiasını ortaya koydu.

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