Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor 2021'de kıran kırana mücadele devam ediyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021'de dün akşamki dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayları kim oldu? Şeklindeki sorular Survivor'ın son bölümünde izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İşte detaylar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmaz oyununun ilk gününde oldukça heyecanlı anlar yaşandı. Kıyasıya mücadelenin verildiği yarışmada, atışlarda sorun yaşayan Gönüllüler, dokunulmaz oyununu kazanmayı başardı.

SURVIVOR'DA İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2021'de dokunulmazlık oyununu Ünlüler kaybetti. Yarışmacılar ada konseyinde ilk eleme adayını verdikleri oylarla belirledi.

Acun Ilıcalı, yarışmacıların isim yazması sonrası en çok adı çıkan kişiyi açıkladı. Buna göre oylama sonucunda ilk eleme adayı Öykü oldu.