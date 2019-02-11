Survivor 2019 13. sezonu ile yine sevenleri ile buluşarak ilgileri üzerinde topladı. Survivor 2019 yarışmacılarının hayatı, yaşları ve nereli oldukları izleyiciler için merak konusu oldu. Peki, Survivor 2019'da Türkiye takımında olan Kader Karakaya kimdir? Kader Karakaya kaç yaşında, nereli?

KADER KARAKAYA KİMDİR?

1996 yılında Osmangazi'de doğdu. 22 yaşındaki Kader Karakaya, Survivor 2019'a "Takımın bana ihtiyacı var" sloganı ile Bursa'dan katılıyor. FB Spor Okulları’nda futbol eğitmeni olan Kader Karakaya, "Survivor beni heyecanlandırıyor" diyor.



Şu anda Uludağ Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü’nde 4. sınıfta eğitimine devam ediyor. Yarışmanın tanıtım videosunda kendini anlatan Kader Karakaya, 4 yaşında spora başladığını ve küçük yaşlarda Lösemi hastalığına yakalandığını belirterek, "Hayat beni bir Survivor olarak yetiştirdi" sözleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.