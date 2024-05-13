Survivor'da kaptanlık oyunu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Eleme gecesinde Sercan'ın yarışmaya vedası, yarışmacılar arasında duygu dolu anlar yaşanmasına sebep oldu. Survivor'da yeni haftaya girilirken, yarışmacılar mavi ve kırmızı takım kaptanlığı için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Kaptanlık oyununu kazanan yarışmacılar kendi stratejilerine göre takımlarını oluşturdu. Peki, "13 Mayıs Survivor All Star kaptanlık oyununu kim kazandı, takımlar nasıl belli oldu mu?" İşte 13 Mayıs Survivor son bölümde yaşanan gelişmeler...