Survivor kim elendi? 1 Şubat 2024 Survivor All Star kim gitti, ödül oyununu kim kazandı?

Survivor kim elendi? 1 Şubat 2024 Survivor All Star kim gitti, ödül oyununu kim kazandı?

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Survivor All Star'da eleme heyecanı yaşanıyor. Haftanın eleme adayları eleme düellosunda kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda eleme düellosunda kaybeden yarışmacı Survivor hayallerine ve adaya veda edecek. Peki, "Survivor kim elendi? 1 Şubat 2024 Survivor All Star kim gitti, ödül oyununu kim kazandı?" İşte 1 Şubat 2024 Survivor All Star yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...