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        Haberler Televizyon Survivor kim elendi? 1 Şubat 2024 Survivor All Star kim gitti, ödül oyununu kim kazandı?

        Survivor'da kim elendi? 1 Şubat 2024 Survivor All Star ödül oyununu kim kazandı?

        Survivor All Star'da eleme gecesi için geri sayım başladı. Eleme potasında yer alan yarışmacılardan; Kardeniz, Pınar, Aysu, Berna eleme düellosunda karşı karşıya gelecek. Kıran kırana geçmesi beklenen eleme gecesi öncesinde takımlar arasında ödül oyunu oynanacak. Mavi ve kırmızı takım ödül oyununu kazanmak için kendi aralarında kıyasıya bir mücadeleye girişecek. İşte 1 Şubat 2024 Survivor All Star ödülü oyununu kazanan takım ve adaya veda eden isim...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2024 - 18:36 Güncelleme: 01.02.2024 - 18:36
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        1

        Survivor All Star'da eleme heyecanı yaşanıyor. Haftanın eleme adayları eleme düellosunda kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda eleme düellosunda kaybeden yarışmacı Survivor hayallerine ve adaya veda edecek. Peki, "Survivor kim elendi? 1 Şubat 2024 Survivor All Star kim gitti, ödül oyununu kim kazandı?" İşte 1 Şubat 2024 Survivor All Star yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...

        2

        1 ŞUBAT SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Ödül oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Ödül oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        3

        ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        Kardeniz

        Pınar

        Aysu

        Berna

        4

        1 ŞUBAT 2024 SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

        Survivyor'da eleme gecesinde bir yarışmacı adaya ve hayallerine veda edecek. Elenen yarışmacı eleme düellosunun ardından belli olacak. Elenen yarışmacı henüz belli olmadı. Adaya veda eden isim belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz...

        5

        SURVIVOR ALL STAR MAVİ TAKIM

        Ogeday Girişken

        Yiğit Poyraz

        Seda Ocak

        Yunus Emre

        Damla Can

        Begüm Yücetan

        Yasin Obuz

        Sahra Işık

        Hakan Hatipoğlu

        Nefise Karatay

        Furkan Kızılay

        Dora

        6

        SURVIVOR ALL STAR KIRMIZI TAKIM

        Nagihan Karadere

        Nihat Altınkaya

        Bozok Gören

        Turabi Çamkıran

        Gizem Memiç

        Sercan Yıldırım

        Pınar Saka

        Aleyna Kalaycıoğlu

        Berna Gözbaşı

        Ersin Korkut

        Merve Aydın

        Özgür Tetik

        Mustafa Kemal

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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