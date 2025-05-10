Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin SURVİVOR KİM ELENDİ? 10 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı, kim gitti, eleme adayı kim oldu?

        Survivor'da kim elendi? 10 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

        Survivor'da heyecan veda düellosu finali ile devam ediyor. Eleme düellosunda rakibine kaybederek finale yükselen Volkan ve Yusuf adada kalma mücadelesi verecek. Hemen ardından heyecan yerine haftanın 3. son dokunulmazlık oyununa bırakacak. Survivor'un yeni bölümünde dokunulmazlık oyununu kazanan takım kadar, eleme potasına gidecek son yarışmacı da bu akşamın sonun da açıklık kazanacak. Peki ,"Survivor'da kim elendi? 10 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" İşte 10 Mayıs Cumartesi Survivor'da elenen yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.05.2025 - 18:10 Güncelleme: 10.05.2025 - 18:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Survivor'da veda düellosu... Survivor All Star'da bir yarışmacı bu akşamın sonunda adaya ve hayallerine veda edecek. Eleme düellosu sonrasında ise takımlar haftanın son dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya gelecek. Dokunulmazlığı kaybeden takım ise, haftanın son eleme adayını belirleyecek. Peki, "Survivor'da kim elendi, kim gitti? 10 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme potasına kim gitti?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Kazanan takım açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        3

        SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Survivor All Star'da haftanın son eleme adayı henüz açıklanmadı. Eleme adayı açıklandığında sizlerle paylaşacağız.

        4

        SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        Sevgi

        Ayşe

        Dilşah

        5

        SURVİVOR KİM ELENDİ?

        Yusuf- Sedat düellosunun galibi Sedat oldu. Bu sonuçla Yusuf eleme düellosunda adını finale yazdırırken, Sedat Survivor'da hayatına devam ediyor.

        Batuhan -Volkan düellosunu Batuhan Karacakaya kazandı. Bu sonuçla Volkan eleme düellosu finalinde Yusuf'un rakibi oldu.

        6

        Yani Volkan ve Yusuf arasından bir kişi adaya veda edecek. Veda eden isim açıklandığında haberimize eklenecektir.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Metrobüs kazası can aldı: 1'ölü, 2'si ağır 20 yaralı
        Metrobüs kazası can aldı: 1'ölü, 2'si ağır 20 yaralı
        Dev maçta ilk 11'ler belli oldu
        Dev maçta ilk 11'ler belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her an müjdeler alabilirsiniz!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her an müjdeler alabilirsiniz!
        Pakistan ve Hindistan arasında ateşkes
        Pakistan ve Hindistan arasında ateşkes
        Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 8 ölü, çok sayıda yaralı!
        Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 8 ölü, çok sayıda yaralı!
        Kasımpaşa'dan 3 gollü galibiyet!
        Kasımpaşa'dan 3 gollü galibiyet!
        Özel: Terörsüz Türkiye’ye evet diyoruz
        Özel: Terörsüz Türkiye’ye evet diyoruz
        Holding önündeki cinayete 6 gözaltı! Tazminat dayağıyla ölüm!
        Holding önündeki cinayete 6 gözaltı! Tazminat dayağıyla ölüm!
        Anneler Günü için renkli ve pratik kahvaltı önerileri
        Anneler Günü için renkli ve pratik kahvaltı önerileri
        El Clasico müjdesi!
        El Clasico müjdesi!
        İstanbul'da yaşandı... Araç alım satımı cinayetle bitti!
        İstanbul'da yaşandı... Araç alım satımı cinayetle bitti!
        "Sıkı ve kararlı duruşumuzu korumamız gerekiyor"
        "Sıkı ve kararlı duruşumuzu korumamız gerekiyor"
        1. Derece sit alanı! 5 yıldızlı iki otelden falezlere gizli tünel!
        1. Derece sit alanı! 5 yıldızlı iki otelden falezlere gizli tünel!
        'Taşlaşmış düğün merasimi'nin ardında yatan dramatik hikaye
        'Taşlaşmış düğün merasimi'nin ardında yatan dramatik hikaye
        Çalışan emeklinin maaşı düşer mi?
        Çalışan emeklinin maaşı düşer mi?
        Beşiktaş'ta seçim zamanı
        Beşiktaş'ta seçim zamanı
        MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu!
        MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu!
        Fiyatı 100 bin lirayı buluyor! "Büyük talep görüyor"
        Fiyatı 100 bin lirayı buluyor! "Büyük talep görüyor"
        "2 penaltı, 3 kırmızıyı atladı!"
        "2 penaltı, 3 kırmızıyı atladı!"
        Bir ay yaklaşamayacak
        Bir ay yaklaşamayacak