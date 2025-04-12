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        Haberler Bilgi Magazin SURVİVOR KİM ELENDİ? 12 Nisan Cumartesi Survivor kim elendi, eleme potasında kimler var?

        Survivor'da veda düellosu! 12 Nisan Cumartesi Survivor'da kim elendi, kim gitti?

        Survivor All Star'da eleme düellosu için heyecanlı bekliyiş başladı. Survivor yeni bölümünde, eleme potasında yer alan yarışmacılar adada kalmak adına zorlu parkurda tüm hünerlerini sergileyecek. Gününün sonunda final düellosunu kaybeden yarışmacı Survivor hayallerine veda ederek, elenen son yarışmacı olacak. Peki, "Survivor'da kim elendi?" İşte 12 Nisan Cumartesi Survivor'da elenen yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.04.2025 - 17:50 Güncelleme: 12.04.2025 - 23:21
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        1

        Survivor'da veda düellosu... Kadınlar haftasında eleme potasında yer alan Asena, Meryem, Yağmur ve Pınar eleme düellosunda karşı karşıya geldi. Düello finalini kaybeden yarışmacı adaya veda eden son isim oldu. Peki, "Survivor'da kim elendi, kim gitti, eleme potasında kimler var?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        Asena,

        Meryem,

        Yağmur,

        Pınar.

        3

        SURVİVOR'DA ELEME DÜELLOSU EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU!

        Meryem-Asena

        Pınar-Yağmur

        4

        SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Survivor'da ödül oyununu Gönüllüler Takımı kazandı.

        5

        SURVİVOR KİM ELENDİ?

        Survivor eleme düellosu finalinde Pınar ve Asena mücadelesini yaşandı. Kıran kıran anlara sahne olan final düellosunu Pınar kazandı. Bu sonuca göre, Survivor'da elenen son yarışmacı Asena oldu.

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