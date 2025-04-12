Survivor'da veda düellosu... Kadınlar haftasında eleme potasında yer alan Asena, Meryem, Yağmur ve Pınar eleme düellosunda karşı karşıya geldi. Düello finalini kaybeden yarışmacı adaya veda eden son isim oldu. Peki, "Survivor'da kim elendi, kim gitti, eleme potasında kimler var?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...