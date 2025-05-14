Survivor'da eleme düellosu finalinde bir yarışmacı bu akşamın sonunda adaya veda edecek. Eleme düellosu sonrasında ise erkekler haftasında takımlar haftanın son dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya gelecek. Dokunulmazlığı kaybeden takım ise haftanın son eleme adayını belirleyecek. Peki, "Survivor kim elendi, kim gitti? 14 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme potasına kim gitti?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...