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        Haberler Bilgi Magazin SURVİVOR KİM ELENDİ? 21 Şubat Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı, kim gitti?

        Survivor'da veda düellosu! Survivor'da kim elendi, dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

        Survivor All Star'da çifte heyecan yaşanıyor. Survivor yeni bölümünde, Gönüllüler ve All Star takımı kadınlar haftasında ilk dokunulmazlık oyunu kazanmak için karşı karşıya gelecek. İkinci etapta ise heyecan yerini veda düellosuna bırakacak. Eleme potasında yer alan, Efecan ve Mehmet adada kalma mücadelesi verecek. Peki, "Survivor'da kim elendi, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 21 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu?" İşte 21 Şubat 2025 Cuma Survivor'da elenen yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2025 - 20:27 Güncelleme: 21.02.2025 - 20:27
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        1

        Survivor'da eleme gecesi... Yeni bölümde bir yarışmacı bu akşamın sonunda adaya ve Survivor hayallerine veda edecek. Eleme düellosu öncesinde takımlar haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya gelecek. Dokunulmazlığı kaybeden takım ise haftanın ilk adayını belirleyecek. Peki, "Survivor'da kim elendi, kim gitti? 21 Şubat Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı, eleme potasına kim gitti?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...

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        SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Kazanan takım açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        3

        SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Survivor All Star'da haftanın eleme adayı henüz açıklanmadı. Eleme adayı açıklandığında sizlerle paylaşacağız.

        4

        SURVİVOR'DA DÜELLO HEYECANI

        Survivor 2025'te düello gecesinde ilk etabı Poyraz ve Yunus Emre kazandı. Finalde ise eleme mücadelesi Mehmet ve Efecan arasında olacak.

        5

        SURVİVOR KİM ELENDİ?

        Survivor'da Merve ve Göksu adada kalma mücadelesi verecek. Eleme düellosunu kaybeden yarışmacı adaya veda eden isim olacak. Elenen isim belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz...

        6

        SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Survivor All Star'da haftanın 1. eleme adayı Doğuş oldu.

        Survivor All Star'da haftanın 2. eleme adayı Efecan oldu.

        Survivor All Star'da haftanın 3. eleme adayı Poyraz oldu.

        Survivor All Star'da haftanın 4. eleme adayı Yunus Emre oldu.

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