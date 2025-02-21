Survivor'da veda düellosu! 21 Şubat Survivor'da kim elendi, dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Survivor All Star'da çifte heyecan yaşanıyor. Survivor yeni bölümünde, ilk etapta veda düellosu için nefesler tutulacak. İkinci etapta ise heyecan yerini haftanın ilk dokunulmazlık oyununa bırakacak. Eleme potasında yer alan, Efecan ve Mehmet adada kalma mücadelesi verecek. Peki, "Survivor'da kim elendi, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 21 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu?" İşte 21 Şubat 2025 Cuma Survivor'da elenen yarışmacı...
Survivor'da eleme gecesi... Yeni bölümde bir yarışmacı bu akşamın sonunda adaya ve Survivor hayallerine veda etti. Eleme düellosu öncesinde takımlar haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya geldi. Dokunulmazlığı kaybeden takım ise haftanın ilk adayını belirledi. Peki, "Survivor'da kim elendi, kim gitti? 21 Şubat Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı, eleme potasına kim gitti?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor All Star'da haftanın eleme adayı Meryem oldu.
SURVİVOR'DA DÜELLO HEYECANI
Survivor 2025'te düello gecesinde ilk etabı Poyraz ve Yunus Emre kazandı. Finalde ise eleme mücadelesi Mehmet ve Efecan arasında olacak.
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor'da Mehmet ve Efecan adada kalma mücadelesi verdi. Eleme düellosunu kaybeden Mehmet adaya veda eden isim oldu.
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor All Star'da haftanın 1. eleme adayı Doğuş oldu.
Survivor All Star'da haftanın 2. eleme adayı Efecan oldu.
Survivor All Star'da haftanın 3. eleme adayı Poyraz oldu.
Survivor All Star'da haftanın 4. eleme adayı Yunus Emre oldu.