Haberler Televizyon Survivor kim elendi? 25 Ocak 2024 Survivor All Star kim gitti, ödül oyununu kim kazandı?

Survivor'da kim elendi? 25 Ocak 2024 Survivor All Star ödül oyununu kim kazandı? Survivor All Star'da eleme gecesi için heyecanlı bekleyiş başladı. Eleme düellosunda, eleme potasında yer alan, Sercan, Bozok, Turabi ve Özgür'den biri adaya ve Survivor hayallerine veda edecek. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz hafta Seda adaya veda eden ikinci isim olmuştu. Survivor'da elenen yarışmacı kadar, ödül oyununu hangi takımın kazandığı da merak konusu oldu. İşte 25 Ocak 2024 Survivor All Star'da elenen yarışmacı ve ödül oyununu kazanan takım... Habertürk Giriş: 25.01.2024 - 20:57 Güncelleme: 25.01.2024 - 20:57 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Survivor All Star'da heyecan katlanarak sürüyor. Eleme gecesinde bir yarışmacı adaya veda ediyor. Eleme düellosunda önce ödül oyununda dayanıklılık testi yarışmacılara zor anlar yaşatacak. Kıran kırana geçmesi beklenen eleme düllosunda eleme potasında yer alan 4 yarışmacıdan biri hayallerine veda edecek. Peki, "Survivor kim elendi? 25 Ocak 2024 Survivor All Star kim gitti, ödül oyununu kim kazandı?" İşte Survivor son bölümde yaşanan gelişmeler...

2 Şurada Paylaş!







25 OCAK SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? Survivor All Star'da ödül oyunu heyecanı yaşnıyor. Mavi ve kırmızı takım ödülü kazanmak için kıyasıya bir rekabete girecek. Kıran kırana mücadelelere sahne olması beklenen ödül oyununda kazanan takım belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.