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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 26 Mart Survivor eleme adayları kimler oldu?

Survivor dokunulmazlık oyunları yarışmacılar için büyük önem taşıyor. Survivor'da birleşme partisi öncesi son bir eleme kalmıştı. Ancak dün üzücü bir eleme yaşandı ve Ünlüler takımından Elif Gören diskalifiye oldu. Bu akşam oynanan dokunulmazlık oyununun ardından Survivor eleme adayı belli olacak. İşte 26 Mart Survivor son bölümde yaşananlar ve eleme adayı hakkında...

  • 01
    Survivor kim elendi? 26 Mart 2022 Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu?

    Survivor 2022 All Star yarışmasında bu akşam bir dokunulmazlık oyunu heyecanı daha yaşandı. Birleşme partisine son bir eleme kala Elif'in diskalifiye olmasıyla birleşme partisine gidecek kadrolar şekillendi. Buna göre birleşmeye kadar eleme yapılmayacak. Bu hafta oynanan dokunulmazlık oyunlarının ardından belirlenecek eleme adayları haftalık oylamaya çıkacak ve ardından eleme gerçekleşecek.  İşte Survivor son bölümde yaşananlar...
  • 02
    Survivor kim elendi? 26 Mart 2022 Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu?

    SURVİVOR 26 MART DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Kadınlar mücadelesini ve erkekler mücadelesini Ünlüler takımı almasuyla dokunulmazlık oyununu kazanan takım 2-0'lık skorla Ünlüler takımı oldu.
  • 03
    Survivor kim elendi? 26 Mart 2022 Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu?

    SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 

    Survivor All Star'da ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımından ilk eleme adayı henüz belli olmadı. 
  • 04
    Survivor kim elendi? 26 Mart 2022 Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu?

    SURVİVOR KİM ELENDİ?

    Survivor'da 25 Mart akşamı gerçekleşen konseyde Ünlüler takımından Elif sağlık sorunları nedeniyle yarışmadan ayrılmak zorunda kaldı. Elif'in diskalifiye edilmesinin ardından birleşme öncesi başka eleme yapılmayacağına karar verildi. Buna göre birleşme kadroları bu akşam itibarıyla belli oldu.

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