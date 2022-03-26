Survivor 2022 All Star yarışmasında bu akşam bir dokunulmazlık oyunu heyecanı daha yaşandı. Birleşme partisine son bir eleme kala Elif'in diskalifiye olmasıyla birleşme partisine gidecek kadrolar şekillendi. Buna göre birleşmeye kadar eleme yapılmayacak. Bu hafta oynanan dokunulmazlık oyunlarının ardından belirlenecek eleme adayları haftalık oylamaya çıkacak ve ardından eleme gerçekleşecek. İşte Survivor son bölümde yaşananlar...