Survivor'da veda gecesi... Survivor All Star eleme potasında yer alan, Sedat, İsmail, Hikmet ve Yunus Emre adada kalmak için kıyasıya bir mücadele içine girdi. Eleme düellosunu kaybeden yarışmacı ise Survivor hayallerine veda ederek, yarışmaya veda eden son isim oldu. Peki, "Survivor kim elendi? 5 Nisan Survivor kim gitti, eleme düellosunda kim çıktı?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...