Survivor'da düello heyecanı! 5 Nisan Survivor'da kim elendi?
Survivor All Star'da eleme düellosu heyecanı yaşanıyor. Eleme potasında yer alan yarışmacılar eleme düellosu finalinde adada kalma mücadelesi verecek. Eleme düellosunu kaybeden yarışmacı ise Survivor'da elenerek, adaya veda edecek. Peki, "Survivor'da kim elendi, kim gitti, eleme potasında kimler var?" İşte 5 Nisan 2025 Cumartesi Survivor All Star'da elenen yarışmacı...
Survivor'da veda gecesi... Survivor All Star eleme potasında yer alan, Sedat, İsmail, Hikmet ve Yunus Emre adada kalmak için kıyasıya bir mücadele içine girecek. Eleme düellosunu kaybeden yarışmacı ise Survivor hayallerine veda ederek, yarışmaya veda eden son isim olacak. Peki, "Survivor kim elendi? 5 Nisan Survivor kim gitti, eleme düellosunda kim çıktı?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...
SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Sedat
İsmail
Hikmet
Yunus Emre
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor'da elenen yarışmacı henüz belli olmadı. Eleme düellosu finalini kalan iki yarışmacıdan biri adaya veda eden son isim olacak.