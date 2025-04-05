Survivor'da veda gecesi... Survivor All Star eleme potasında yer alan, Sedat, İsmail, Hikmet ve Yunus Emre adada kalmak için kıyasıya bir mücadele içine girecek. Eleme düellosunu kaybeden yarışmacı ise Survivor hayallerine veda ederek, yarışmaya veda eden son isim olacak. Peki, "Survivor kim elendi? 5 Nisan Survivor kim gitti, eleme düellosunda kim çıktı?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...