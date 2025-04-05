Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Survivor kim elendi? 5 Nisan Survivor kim gitti, eleme düellosunda kim çıktı?

        Survivor'da düello heyecanı! 5 Nisan Survivor'da kim elendi?

        Survivor All Star'da eleme düellosu heyecanı yaşanıyor. Eleme potasında yer alan yarışmacılar eleme düellosu finalinde adada kalma mücadelesi verecek. Eleme düellosunu kaybeden yarışmacı ise Survivor'da elenerek, adaya veda edecek. Peki, "Survivor'da kim elendi, kim gitti, eleme potasında kimler var?" İşte 5 Nisan 2025 Cumartesi Survivor All Star'da elenen yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2025 - 20:06 Güncelleme: 05.04.2025 - 20:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Survivor'da veda gecesi... Survivor All Star eleme potasında yer alan, Sedat, İsmail, Hikmet ve Yunus Emre adada kalmak için kıyasıya bir mücadele içine girecek. Eleme düellosunu kaybeden yarışmacı ise Survivor hayallerine veda ederek, yarışmaya veda eden son isim olacak. Peki, "Survivor kim elendi? 5 Nisan Survivor kim gitti, eleme düellosunda kim çıktı?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        Sedat

        İsmail

        Hikmet

        Yunus Emre

        3

        SURVİVOR KİM ELENDİ?

        Survivor'da elenen yarışmacı henüz belli olmadı. Eleme düellosu finalini kalan iki yarışmacıdan biri adaya veda eden son isim olacak.

        4

        SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

        Survivor'da ödül oyununu kırmızı takım kazandı.

        5

        SURVİVOR'DA ELEME DÜELLOSU

        Sedat, İsmail, Hikmet ve Yunus Emre eleme düellosunda adada kalma mücadelesi verecek.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kıyafet değiştirip metrobüsle kaçmış
        Kıyafet değiştirip metrobüsle kaçmış
        Olaylı derbinin cezaları açıkladı!
        Olaylı derbinin cezaları açıkladı!
        Baba ile 3 kızına veda... Gözyaşları sel oldu...
        Baba ile 3 kızına veda... Gözyaşları sel oldu...
        Netanyahu’dan Beyaz Saray’a tartışmalı ziyaret
        Netanyahu’dan Beyaz Saray’a tartışmalı ziyaret
        Yengesi ile 2 yeğenini katletti! 'Kanlı' miras!
        Yengesi ile 2 yeğenini katletti! 'Kanlı' miras!
        "Ukrayna yalan makinesine başvuracak"
        "Ukrayna yalan makinesine başvuracak"
        Kasımpaşa U17 Takımı şampiyon!
        Kasımpaşa U17 Takımı şampiyon!
        Cem Yılmaz da göç etti
        Cem Yılmaz da göç etti
        Galatasaray'dan Osimhen girişimi!
        Galatasaray'dan Osimhen girişimi!
        14 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü!
        14 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü!
        Evlilik hazırlığı yapıyordu... 'Yan baktın' diye kıydılar!
        Evlilik hazırlığı yapıyordu... 'Yan baktın' diye kıydılar!
        Otomobil TIR'ın altına girdi! Can kayıpları var!
        Otomobil TIR'ın altına girdi! Can kayıpları var!
        Gayrimenkul satışlarında ilk çeyrek rekoru
        Gayrimenkul satışlarında ilk çeyrek rekoru
        8 yıl önce yapıldı! Evlerin değerini katladı
        8 yıl önce yapıldı! Evlerin değerini katladı
        Merak edilen soru... Dilenciden kaç lira çıktı?
        Merak edilen soru... Dilenciden kaç lira çıktı?
        Trabzonspor maçında Mourinho'dan takıma neşter!
        Trabzonspor maçında Mourinho'dan takıma neşter!
        Kalp krizinde 'ilk 5 dakika' uyarısı!
        Kalp krizinde 'ilk 5 dakika' uyarısı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        En iyi 5 modern kara film
        En iyi 5 modern kara film
        Milyarderlik hikâyesi
        Milyarderlik hikâyesi