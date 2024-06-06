Veda gecesi! Survivor'da kim elendi? 6 Haziran Survivor All Star eleme potasında kimler var?
Survivor All Star'da eleme düellosu için nefesler tutuldu. Eleme potasında yer alan; Merve, Atakan, Seda ve Nefise eleme düellosunda karşı karşıya geliyor. Kıran kırana mücadelelere sahne olması beklenen eleme gecesinde, düello finalini kaybeden yarışmacı adaya ve Survivor hayallerine veda edecek. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz hafta Hilmi Cem Survivor'a veda eden son isim olmuştu. İşte 6 Haziran 2024 Survivor All Star'da elenen yarışmacı...
Survivor'da heyecan katlanarak devam ediyor. Haftanın eleme adayları, eleme düellosunda adada kalma mücadelesi verecek. Survivor eleme gecesi finalinde eleme düellosunu kaybeden yarışmacı adaya veda edecek. Peki, "Survivor kim elendi? 6 Haziran 2024 Survivor eleme potasında kimler var?" İşte Survivor son bölümde yaşanan gelişmeler...
ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Merve
Atakan
Seda
Nefise
DÜELLO EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU!
NEFİSE-ATAKAN
SEDA-MERVE
SURVİVOR'DA KİM ELENDİ 6 HAZİRAN 2024?
Survivor'da eleme gecesinde bir yarışmacı adaya ve hayallerine veda edecek. Elenen yarışmacı eleme düellosunun ardından belli olacak. Elenen yarışmacı henüz belli olmadı. Adaya veda eden isim belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz...
SURVİVOR'DA KİM ELENDİ 2 HAZİRAN 2024?
Survivor'da 2 Haziran eleme gecesinde Hilmi Cem adaya veda eden isim olmuştu.