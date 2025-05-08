Survivor'da kim elendi, kim gitti? 8 Mayıs Perşembe Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Survivor All Star'da çifte heyecan yaşandı. Survivor'un yeni bölümünde, Gönüllüler ve All Star takımları kadınlar haftasında ilk dokunulmazlık oyunu kazanmak için karşı karşıya geldi. İkinci etapta ise heyecan yerini eleme düellosuna bıraktı. Eleme potasında yer alan, Sedat, Yusuf, Volkan, Batuhan adada kalma mücadelesi verdi. Peki, "Survivor'da kim elendi, kim gitti? 8 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?" İşte 8 Mayıs 2025 Perşembe Survivor'da elenen yarışmacı...
Survivor'da veda gecesi... Survivor All Star'da bu akşamın sonunda adaya ve hayallerine veda edecek iki aday isim belirlendi. Eleme düellosu sonrasında ise takımlar haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya geldi. Dokunulmazlığı kaybeden takım ise haftanın ilk adayını belirledi. Peki, "Survivor kim elendi, kim gitti? 8 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor dokunulmazlık oyununu All Star takımı kazandı
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor All Star'da haftanın ilk eleme adayı Sevgi oldu.
SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Sedat
Yusuf
Volkan
Batuhan
SURVİVOR ELEME DÜELLOSUNDA EŞLEŞMELER NASIL OLDU?
Batuhan - Volkan,
Yusuf - Sedat.
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Yusuf- Sedat düellosunun galibi Sedat oldu. Bu sonuçla Yusuf eleme düellosunda adını finale yazdırırken, Sedat Survivor'da hayatına devam ediyor.
Batuhan -Volkan düellosunu Batuhan Karacakaya kazandı. Bu sonuçla Volkan eleme düellosu finalinde Yusuf'un rakibi oldu.
Elenen yarışmacı henüz belli olmadı.