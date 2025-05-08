Survivor'da veda gecesi... Survivor All Star'da bu akşamın sonunda adaya ve hayallerine veda edecek iki aday isim belirlendi. Eleme düellosu sonrasında ise takımlar haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya geldi. Dokunulmazlığı kaybeden takım ise haftanın ilk adayını belirledi. Peki, "Survivor kim elendi, kim gitti? 8 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...