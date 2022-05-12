Survivor'da bu akşam heyecan ödül oyunu ile devam ediyor. Finale adım adım yaklaşırken her oyun ayrı bir önem arz ediyor. Bu akşam ilk defa kadınlar ve erkekler bir parkur oyununda beraber oynayabilecek. İlk seçimi yapan Nagihan'ın Adem'i seçmesi büyük heyecan yaratıyor. Peki, Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte 12 Mayıs Survivor son bölümde yaşananlar...