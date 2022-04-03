SURVIVOR'DA YENİ DÖNEM VE YOKLUK ADASI

Acun Ilıcalı Survivor'daki yeni dönemin detaylarını ve yokluk adasını anlattı. "Bundan sonra dokunulmazlık dört tane olacak. Bundan sonra dördüncü eleme adayını performans birincisi belirlemeyecek. Bu haftadan itibaren aday olan isimler yine bir yolculuk yapacak. Gideceğiniz yerin adı yokluk adası. Yokluk adası şartları şöyle:

Bu seferki adada 24 saat kalacaksınız. Tek başınıza kalacaksınız. Teknik ekipten hiçkimse olmayacak, eviniz olmayacak, sadece bir battaniye ve siz olacaksınız. 24 saat hiçkimse yok, konuşabileceğiniz tek şey güvenlik kamerası olacak. Hiçkimseyle konuşmadan 24 saat geçireceksiniz.

Eğer çekimlerden dolayı süre uzarsa takımınıza katılabileceksiniz. Bir avuç pirinciniz olacak ve sınırsız suyunuz olacak. Günün belli vakitlerinde güvenlik kamerasına belli bir işaret yapıp konuşma yapacaksınız. Gece de evsiz birt ortamda o şartlarda yaşayacaksınız.

Yakınlarda abir yerde sağlık ekibimiz olacak. Biz sizi izleyeceğiz ve herhangi bir tehlike söz konusu değil" dedi.