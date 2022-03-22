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Survivor eleme adayı kim oldu? 21 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Haftanın ilk Survivor dokunulmazlık oyunu bu akşam oynandı. Survivor'da Ünlüler takımı ve Gönüllüer takımı arasında süren kıyasıya mücadele sonucunda birleşme partisi öncesi elenen ismin kim olacağı merak ediliyor. Hızlı eleme turu devam ederken Survivor dokunulmazlık oyunları önem kazandı. İşte 21 Mart Survivor son bölümde yaşananlar ve ilk eleme adayı hakkında...

  • 01
    Survivor kim elendi, hangi isim gitti? 21 Mart 2022 Survivor dokunulmazlığı kim aldı ve eleme adayı kim oldu?

    Survivor All Star yarışmasında bu akşam dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Kıran kırana geçen mücadelelerin ardından bir takım dokunulmazlık oyununu kazandı. Survivor birleşme partisi öncesi son dokunulmazlıklar oynanıyor. İzleyiciler Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? Sorularına yanıt arıyorlar. İşte Survivor son bölümde yaşananlar...
  • 02
    Survivor kim elendi, hangi isim gitti? 21 Mart 2022 Survivor dokunulmazlığı kim aldı ve eleme adayı kim oldu?

    SURVİVOR 21 MART DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Survivor All Star dokunulmazlık oyununda kadınlar mücadelesini Gönüllüler takımı, erkekler mücadelesini ise Ünlüler takımı kazandı. En iyilere taşınan karşılaşmanın sonucunda kazanan takım Gönüllüler oldu.   
  • 03
    Survivor kim elendi, hangi isim gitti? 21 Mart 2022 Survivor dokunulmazlığı kim aldı ve eleme adayı kim oldu?

    SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

    Survivor All Star'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu. Ünlülerden çıkan ilk eleme adayı Barış Murat Yağcı oldu.
  • 04
    Survivor kim elendi, hangi isim gitti? 21 Mart 2022 Survivor dokunulmazlığı kim aldı ve eleme adayı kim oldu?

    SURVİVOR KİM ELENDİ?

    Survivor'da elenecek isim henüz belli olmadı. Eleme konseyinin çarşamba günü oynanacak dokunulmazlık oyunu sonrası yapılması ve elenen ismin açıklanması bekleniyor. 

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