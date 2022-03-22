Survivor All Star yarışmasında bu akşam dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Kıran kırana geçen mücadelelerin ardından bir takım dokunulmazlık oyununu kazandı. Survivor birleşme partisi öncesi son dokunulmazlıklar oynanıyor. İzleyiciler Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? Sorularına yanıt arıyorlar. İşte Survivor son bölümde yaşananlar...