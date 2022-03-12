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Survivor kim elendi, hangi yarışmacı gitti? 12 Mart Survivor dokunulmazlığı kim aldı?

Survivor All Star 2022'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu başladı, 12 Mart dokunulmazlık oyunu sonucu ve ikinci eleme adayı araştırılmaya başladı. Survivor'da pazar akşamı gerçekleşecek eleme konseyi için ilk eleme adayı 11 Mart'ta belli olmuştu. İşte Survivor dokunulmazlık oyunu sonucu

  • 01
    DEV MÜCADELE! Survivor kim elendi, hangi yarışmacı gitti? 12 Mart Survivor dokunulmazlığı kim aldı ve eleme adayı kimler oldu?

    Survivor'da nefesler tutuldu, 12 Mart Cumartesi Dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu sorularının cevapları araştırılıyor. Dominik Cumhuriyeti'nde çekilen ve Gönüllüler takımı ile Ünlüler takımının kıyasıya mücadelesini ekrana taşıyan Survivor'da yarışmacılar bu akşam dokunulmazlık oyunu için voleybol maçına çıktı. Gecenin sonunda bir takım dokunulmazlığı kazanığ potadan kurtulacak, bir takım ise içlerinden birini eleme adayı seçmek için oy kullanacak. 
  • 02
    DEV MÜCADELE! Survivor kim elendi, hangi yarışmacı gitti? 12 Mart Survivor dokunulmazlığı kim aldı ve eleme adayı kimler oldu?

    SURVİVOR 11 MART DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım Gönüllüler takımı oldu.
  • 03
    DEV MÜCADELE! Survivor kim elendi, hangi yarışmacı gitti? 12 Mart Survivor dokunulmazlığı kim aldı ve eleme adayı kimler oldu?

    SURVİVOR KİM ELENDİ?

    Survivor'da elenecek isim Pazar akşamı gerçekleşecek eleme konseyinin ardından belli olacak.

    12 Mart eleme adayı henüz belli olmadı. 

    11 Mart eleme adayı Sercan oldu.
  • 04
    DEV MÜCADELE! Survivor kim elendi, hangi yarışmacı gitti? 12 Mart Survivor dokunulmazlığı kim aldı ve eleme adayı kimler oldu?

    SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ OYUNUNU KİM KAZANDI? 

    Kadınlar mücadelesinde finalde Elif ve Nagihan yarıştı. Elif, Nagihan'ı 3-0'lık skorla geçerek birleşme partisine gitmeye hak kazandı.

    Erkekler mücadelesinde ise finalde Berkan ile Anıl yarıştı. Berkan, Anıl'ı 3-0'lık skorla geçerek birleşme partisine gitmeye hak kazandı. 
  • 05
    DEV MÜCADELE! Survivor kim elendi, hangi yarışmacı gitti? 12 Mart Survivor dokunulmazlığı kim aldı ve eleme adayı kimler oldu?

    Buna göre; birleşme partisine gitmeye hak kazanan ilk iki isim Ünlüler takımından Elif ve Gönüllüler takımından Berkan oldu.

    Birleşme partisine gitmeye hak kazanan diğer iki isim de Nagihan ve Anıl oldu. Toplamda 4 yarışmacı birlelşme partisine gitmeyi garantiledi. 

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