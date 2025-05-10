Survivor'da veda düellosu... Survivor All Star'da bir yarışmacı bu akşamın sonunda adaya ve hayallerine veda etti. Eleme düellosu sonrasında ise takımlar haftanın son dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya geldi. Dokunulmazlığı kaybeden takım ise, haftanın son eleme adayını belirledi. Peki, "Survivor'da kim elendi, kim gitti? 10 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme potasına kim gitti?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...