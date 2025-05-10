Survivor'da kim elendi? 10 Mayıs Cumartesi Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Survivor'da heyecan veda düellosu finali ile devam etti. Eleme düellosunda rakibine kaybederek finale yükselen Volkan ve Yusuf adada kalma mücadelesi verdi. Hemen ardından heyecan yerine haftanın 3. son dokunulmazlık oyununa bıraktı. Survivor'un yeni bölümünde dokunulmazlık oyununu kazanan takım kadar, eleme potasına gidecek son yarışmacı da bu akşamın sonun da açıklık kazandı. Peki ,"Survivor'da kim elendi? 10 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" İşte 10 Mayıs Cumartesi Survivor'da elenen yarışmacı...
Survivor'da veda düellosu... Survivor All Star'da bir yarışmacı bu akşamın sonunda adaya ve hayallerine veda etti. Eleme düellosu sonrasında ise takımlar haftanın son dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya geldi. Dokunulmazlığı kaybeden takım ise, haftanın son eleme adayını belirledi. Peki, "Survivor'da kim elendi, kim gitti? 10 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme potasına kim gitti?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da son dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı.
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor All Star'da haftanın son eleme adayı Meryem oldu.
SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Sevgi
Ayşe
Dilşah
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Yusuf- Sedat düellosunun galibi Sedat oldu. Bu sonuçla Yusuf eleme düellosunda adını finale yazdırırken, Sedat Survivor'da hayatına devam ediyor.
Batuhan -Volkan düellosunu Batuhan Karacakaya kazandı. Bu sonuçla Volkan eleme düellosu finalinde Yusuf'un rakibi oldu.
Eleme düellosu finalinde karşılaşan Yusuf ve Volkan kıyasıya bir rekabetin içine girdi.
Günün sonunda finalde Volkan'a kaybeden Yusuf Survivor'a veda ederek elenen son yarışmacı oldu