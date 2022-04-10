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Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 10 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu, yokluk adasına kim gitti?

Survivor'da dokunulmazlık oyunu heyecanı bu akşam da devam etti. Değişen format ile artık dört dokunulmazlık oyunu oynanacak. Survivor'da ilk iki dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımı ile iyi bir ivme kazanmış olan Gönüllüler takımı arasında kıyasıya mücadele yaşandı. Survivor'da rekabet hız kesmeden devam ederken izleyiciler Survivor kim elendi? Sorusuna yanıt arıyorlar. Dokunulmazlık oyunu sonrası Survivor eleme adayları belli olacak. İşte Survivor son bölümde yaşananlar ve Survivor eleme adayları...

  • 01
    Survivor kim elendi, kim gitti? 10 Nisan 2022 Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu ve yokluk adasına gitti?

    Survivor All Star yarışmasında bu akşam bir dokunulmazlık oyunu heyecanı daha yaşandı. 10 Nisan Pazar akşamı ekranlara gelen Survivor yeni bölümde dokunulmazlık oyununu kazanmak için iki takım da kıyasıya mücadele verdi. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu, eleme oldu mu? İşte Survivor son bölümde yaşananlar ve eleme adayları...
  • 02
    Survivor kim elendi, kim gitti? 10 Nisan 2022 Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu ve yokluk adasına gitti?

    SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

    Survivor'da bu akşam 3. dokunulmazlık oyunu için iki takım da ter döktü. Survivor All Star'da kadınlar turunu Ünlüler takımı kazanırken, Erkek turunu ise Gönüllüler takımı kazandı. Best Of'a (En iyilere) kalan yarışın kazananı henüz belli olmadı. Kazanan takım belli olduğunda haberimizde yer alacak. 
  • 03
    Survivor kim elendi, kim gitti? 10 Nisan 2022 Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu ve yokluk adasına gitti?

    SURVİVOR ELEME ADAYLARI

    Survivor'da oynanan iki dokunulmazlık oyununu kazanan takım da Gönüllüler oldu. Survivor'da Ünlüler takımından yokluk adasına giden ilk isim Barış Murat Yağcı olmuştu. Haftanın 2. eleme adayı ise dün akşam itibarıyla belli oldu. Dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımı yapılan oylama sonucunda 5 oy ile Gizem Memiç'i aday gösterdi.
  • 04
    Survivor kim elendi, kim gitti? 10 Nisan 2022 Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu ve yokluk adasına gitti?

    SURVIVOR'DA YENİ DÖNEM VE YOKLUK ADASI 

    Acun Ilıcalı Survivor'daki yeni dönemin detaylarını ve yokluk adasını anlattı. "Bundan sonra dokunulmazlık dört tane olacak. Bundan sonra dördüncü eleme adayını performans birincisi belirlemeyecek. Bu haftadan itibaren aday olan isimler yine bir yolculuk yapacak. Gideceğiniz yerin adı yokluk adası. Yokluk adası şartları şöyle:

    Bu seferki adada 24 saat kalacaksınız. Tek başınıza kalacaksınız. Teknik ekipten hiçkimse olmayacak, eviniz olmayacak, sadece bir battaniye ve siz olacaksınız. 24 saat hiçkimse yok, konuşabileceğiniz tek şey güvenlik kamerası olacak. Hiçkimseyle konuşmadan 24 saat geçireceksiniz. 

    Eğer çekimlerden dolayı süre uzarsa takımınıza katılabileceksiniz. Bir avuç pirinciniz olacak ve sınırsız suyunuz olacak. Günün belli vakitlerinde güvenlik kamerasına belli bir işaret yapıp konuşma yapacaksınız. Gece de evsiz birt ortamda o şartlarda yaşayacaksınız. 

    Yakınlarda abir yerde sağlık ekibimiz olacak. Biz sizi izleyeceğiz ve herhangi bir tehlike söz konusu değil" dedi.

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