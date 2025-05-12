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        Haberler Bilgi Magazin Survivor kim elendi, kim gitti? 12 Mayıs Pazartesi Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

        Survivor'da veda düellosu! 12 Mayıs Survivor'da kim elendi, dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

        Survivor All Star'da heyecan eleme düellosu ile devam ediyor. Veda düellosunun ardından heyecan yerini, haftanın ilk dokunulmazlık oyununa bırakacak. İlk etapta eleme potasındaki yarışmacılar adada kalmak için kıyasıya bir rekabetin içine girecek. İkinci etapta ise 'All Star ve Gönüllüler' takımı dokunulmazlığı kazanmak için karşı karşıya gelecek. Peki, "Survivor'da kim elendi? İşte 12 Mayıs Pazartesi Survivor'da elenen yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.05.2025 - 20:10 Güncelleme: 12.05.2025 - 20:10
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        Survivor'da heyecan katlanarak sürüyor. Eleme potasında yer alan; Sevgi, Ayşe, Dilşah, Meryem eleme düellosunda adada kalmak için kıyasıya bir rekabetin içine girecek. Survivor'da adım adım finale gidilirken, dokunulmazlık ve eleme oyunlarında tansiyon yükseliyor. Survivor'un yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan takım kadar, elenen yarışmacının kim olduğu da merak konusu oldu. Peki, "Survivor kim elendi, kim gitti? 12 Mayıs Pazartesi Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" İşte detaylar...

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        SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Kazanan takım açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

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        SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Survivor All Star'da haftanın ilk eleme adayı henüz açıklanmadı. Eleme adayı açıklandığında sizlerle paylaşacağız.

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        SURVİVOR KİM ELENDİ?

        Eleme düellosunu kaybeden yarışmacı adaya veda eden isim olacak. Elenen isim belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        Elenen yarışmacı henüz belli olmadı.

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        SURVİVOR ELEME OYUNUNDA KİMLER VARDI?

        Sevgi

        Ayşe

        Dilşah

        Meryem

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