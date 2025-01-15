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        Haberler Bilgi Magazin Survivor kim elendi, kim gitti? 15 Ocak Survivor ödül oyunu kim kazandı?

        Survivor ödül oyununu kim kazandı? 15 Ocak Survivor kim elendi?

        Survivor All Star'da ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Gönüllüler ve All Star takımları ödül oyununu kazanmak için karşı karşıya geliyor. Survivor yeni bölümünde ödül oyununun ardından eleme düellosunda Merve ve Göksu adada kalma mücadelesi verecek. Günün sonunda bir yarışmacı elenerek Survivor hayallerine veda edecek. Peki, "Survivor ödül oyununu kim kazandı? 15 Ocak Survivor kim elendi?" İşte 15 Ocak 2025 Çarşamba Survivor'da elenen yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2025 - 20:17 Güncelleme: 15.01.2025 - 20:43
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        Survivor'da çifte heyecan yaşanacak. Öncelikle Gönüllüler ve All Star takımı ödül oyununu kazanmak için parkura çıkacak. Eleme düellosunda ise Merve ve Göksu kıyasıya bir mücadele içine girecek. Eleme gecesinde, eleme potasında yer alan iki yarışmacıdan biri, adaya veda eden isim olacak. Peki, "Survivor kim elendi, kim gitti? 15 Ocak Survivor ödül oyunu kim kazandı?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...

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        SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

        Survivor'da ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Ödül oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.

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        SURVİVOR ÖDÜL NE OLDU?

        Survivor'da ödül oyununu kazanan takım kadar ödülde merak konusu oldu. Ödül belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

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        SURVİVOR KİM ELENDİ?

        Survivor'da Merve ve Göksu adada kalma mücadelesi verecek. Eleme düellosunu kaybeden yarışmacı adaya veda eden isim olacak. Elenen isim belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz...

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        SURVİVOR'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

        Survivor All Star yarışmasında eleme adayı olarak Barış ve Adilhan gösterilmişti. Adaya veda eden ve elenen isim geçen hafta All Star takımından Barış Murat Yağcı oldu.

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