Survivor'da çifte heyecan yaşanacak. Öncelikle Gönüllüler ve All Star takımı ödül oyununu kazanmak için parkura çıkacak. Eleme düellosunda ise Merve ve Göksu kıyasıya bir mücadele içine girecek. Eleme gecesinde, eleme potasında yer alan iki yarışmacıdan biri, adaya veda eden isim olacak. Peki, "Survivor kim elendi, kim gitti? 15 Ocak Survivor ödül oyunu kim kazandı?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...