Survivor'da dokunulmazlık ve düello heyecanı... Erkekler haftasında 1. dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Eleme düellosunda ise Elif ve Asena arasında kıyasıya bir yarış ekranlara geliyor. Peki, Survivor kim elendi, haftanın 1. dokunulmazlık oyununu kim kazandı ve eleme adayı kim oldu? İşte Survivor'da son gelişmeler...