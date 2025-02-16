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        Haberler Bilgi Magazin Survivor kim elendi, kim gitti? 16 Şubat Pazar Survivor All Star adaya veda eden isim açıklandı mı, dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

        Survivor kim elendi,dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

        Survivor'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. 16 Şubat Pazar günü TV8 ekranlarında eleme düellosu heyecanı yaşanıyor. Eleme adayları olan; Sema Aydemir, Serenay Aktaş, Sevgi İme ve Meryem Kasap yarışmada kalmak için kıyasıya mücadele veriyor. Eleme düellosunu kaybeden isim ise adaya veda edecek. Eleme düellosu sonrasında ise dokunulmazlık heyecanı yaşanıyor. Peki, Survivor kim elendi, eleme düellosu ile elelen isim açıklandı mı? 16 Şubat Pazar dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte Survivor'da yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2025 - 21:18 Güncelleme: 16.02.2025 - 21:20
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        Survivor'da eleme düellosu... Survivor'da düello sonucunda bir kişi adaya veda edecek. Kıran kırana mücadele devam ederken düello eşleşmeleri ve veda eden isim araştırmaları sürüyor. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti? 16 Şubat 2025 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte Survivor yeni bölümde yaşanan gelişmeler...

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        SURVİVOR'DA HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

        Bu hafta üç dokunulmazlık oyununu kaybeden All Star ünlüler takımından, Meryem, Sema ve Serenay eleme adayı olarak gösterildi. Gönüllüler takımından ise Sevgi İme eleme adayı olarak gösterildi.

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        DÜELLO OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Düello eşleşmeleri Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Sema-Serenay ve Sevgi-Meryem arasında düello mücadelesi oynanacak, kazanan iki isim eleme adayı olmaktan kurtulacak. Kaybeden iki isim ise son düello oyunu oynadıktan sonra elenen yarışmacı belli olacak.

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        SURVİVOR KİM ELENDİ 16 ŞUBAT?

        Düello karşılaşmaları sonrası adaya veda edecek isim belli olacak. Elenen yarışmacı kesinleşince haberimize eklenecektir.

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        SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Açıklandığında haberimize eklenecektir.

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