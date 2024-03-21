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        Haberler Televizyon Survivor kim elendi, kim gitti? 21 Mart 2024 Survivor All Star ödül oyununu hangi takım kazandı?

        Survivor kim elendi? 21 Mart Survivor All Star ödül oyunu kim kazandı?

        Survivor All Star'da, eleme düellosu için heyecanlı bekleyiş başladı. Eleme potasında yer alan; Hakan, Bozok, Batuhan ve Özgür eleme düellosunda adada kalma mücadelesi verecek. Kıran kırana geçmesi beklenen eleme gecesinde, bir yarışmacı bu akşam adaya ve hayallerine veda edecek. Eleme düellosu öncesinde ise mavi ve kırmızı takım ödül oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadeleye girecek. İşte 21 Mart 2024 Perşembe Survivor kim elendi sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2024 - 18:33 Güncelleme: 21.03.2024 - 23:12
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        Survivor'da heyecan katlanarak devam ediyor. Eleme gecesinde, eleme adayları adada kalma mücadelesi verecek. Günün sonunda eleme düellosunu kaybeden yarışmacı ise yarışmadan elenecek. Peki, "Survivor kim elendi, kim gitti? 21 Mart 2024 Survivor All Star ödül oyunu kim kazandı?" İşte 21 Mart Survivor ödül oyununu kazanan takım...

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        SURVİVOR ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?

        Survivor'da iletişim ödülünü kırmızı takım kazandı.

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        SURVİVOR'DA KİM ELENDİ 21 MART 2024?

        Survivyor'da eleme gecesinde bir yarışmacı adaya ve hayallerine veda edecek. Elenen yarışmacı eleme düellosunun ardından belli olacak. Elenen yarışmacı henüz belli olmadı. Adaya veda eden isim belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

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        ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        Eleme düellosunda Hakan, Bozok, Batuhan ve Özgür arasında adada kalma mücadelesi verilecek. Eleme düellosunu kaybeden yarışmacı Survivor hayallerine veda edecek.

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        MAVİ TAKIM

        Batuhan Karacakaya

        Seda Ocak

        Hakan Hatipoğlu

        Damla Can

        Yiğit Poyraz

        Yasin Obuz

        Sahra Işık

        Ogeday Girişken

        Berna Canbeldek

        Yaman

        Yağmur

        Aysu

        Furkan

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        KIRMIZI TAKIM

        Hilmi Cem

        Avatar Atakan

        Sema Aydemir

        Nagihan

        Nefise Karatay

        Merve Aydın

        Bozok

        Yunus Emre

        Aleyna Kalaycıoğlu

        Gizem Memiç

        Sercan Yıldırım

        Özgür Tetik

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