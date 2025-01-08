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        Haberler Bilgi Magazin Survivor kim elendi, kim gitti? 8 Ocak Survivor ödül oyunu kim kazandı?

        Survivor kim elendi? 8 Ocak Survivor ödül oyununu kim kazandı?

        Survivor'da ödül oyunu heyecan yaşanıyor. İlk etapta, Gönüllüler ve All Star takımı ödül oyununu kazanmak için karşı karşıya geliyor. İkinci etapta ise, eleme düellosunda bir yarışmacı Survivor hayallerine veda edecek. Survivor yeni bölümünde Barış ve Adilhan adada kalma mücadelesi verecek. Peki, "Survivor kim elendi? 8 Ocak Survivor ödül oyununu kim kazandı?" İşte 8 Ocak Survivor'da elenen yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2025 - 21:26 Güncelleme: 08.01.2025 - 21:26
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        Survivor'da eleme düellosu için nefesler tutuldu. Zorlu ada koşulları ve yarışmacılar arasındaki rekabeti artırıyor. Survivor'un yeni bölümünde yarışmacılar büyük ödülü kazanmak için mücadele verecek. Eleme düellosunda ise bir yarışmacı Survivor'a veda edecek. Peki, "Survivor kim elendi, kim gitti? 8 Ocak Survivor ödül oyunu kim kazandı?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...

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        SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

        Survivor'da ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Ödül oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.

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        SURVİVOR ÖDÜL NE OLDU?

        Survivor'da ödül oyununu kazanan takım kadar ödülde merak konusu oldu. Ödül belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        4

        SURVİVOR KİM ELENDİ?

        Survivor eleme düellosunda Barış ve Adilhan adada kalma mücadelesi verecek. Rakibine üstün gelen taraf yarışmaya veda eden son isim olacak.

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        SURVİVOR 2025 GÖNÜLLÜLER TAKIMI

        Tuğba Yeni,

        Dilşah Kurt,

        Batuhan Gökgoz,

        Mevlüt Koçak,

        Göksu Küçükali,

        Adilhan Numan,

        Kaan Kazgan,

        6

        SURVİVOR 2025 ÜNLÜLER TAKIMI

        Zeynep Alkan,

        Serenay Aktaş,

        Batuhan Karacakaya,

        Adem Kılıç,

        İsmail Balaban,

        Ayşe Yüksel,

        Sema Aydemir,

        Barış Murat Yağcı,

        Yağmur Banda.

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