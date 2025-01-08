Survivor'da eleme düellosu için nefesler tutuldu. Zorlu ada koşulları ve yarışmacılar arasındaki rekabeti artırıyor. Survivor'un yeni bölümünde yarışmacılar büyük ödülü kazanmak için mücadele verecek. Eleme düellosunda ise bir yarışmacı Survivor'a veda edecek. Peki, "Survivor kim elendi, kim gitti? 8 Ocak Survivor ödül oyunu kim kazandı?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...