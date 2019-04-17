Survivor kim elendi? Soruları dün akşam yanıt buldu. Survivor'un bu akşiamki bölümünde yarışmacılar hem sembol ödülü için hem de yemek ödülü için ter döktü. Dokunulmazlık oyununu kaybeden Beyaz takımında eleme heyecanı vardı. Yarışmalar sonunda ada konseyine giden Beyaz takımdan elenen isim belli oldu. Öte yandan Sabriye ile Hikmet arasında herkesi şaşkına çeviren bir tartışma yaşandı ve Sabriye, ""Buradan Hikmet giderse ben çok rahatlayacağım" dedi" İşte Survivor'un son bölümünde yaşananlar...

SURVİVOR SEMBOL ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor'da eleme heyecanı öncesinde ilk olarak sembol oyunu gerçekleşti. Sembol oyunununda kazanan ise Erkeklerden Hikmet olurken kadınlarda da Seda oldu.

SURVİVOR YEMEK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Beyaz ve Siyah takım yarışmacıları yemek ödülü için kıyasıya mücadele etti. Yemek ödülünü kazanan takım ise 10'a 8 Siyah takım oldu.

BİRLEŞME PARTİSİ PAZAR GÜNÜ!

Survivor'da merakla beklenen birleşme partisinin detayları da belli oldu. Cumartesi günü yarışmacılar maça çıkacak. Maçı kazanan takım ise ödüllendirilecek. Pazar günü ise sürpriz etkinliklerle birleşme partisi olacak.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

Survivor kim elendi? Sorusunun cevabı belli oldu. Survivor'da dokunulmazlık ödülünü kaybeden Beyaz takımdan bir kişi elendi. Eleme potasında ise, Kyriakos ve Tony oldu. Halk oylamasında en düşük oyu alıp yarışmaya veda eden kişi ise, Tony oldu. Adaya veda eden Tony gözyaşlarına hakim olamadı.